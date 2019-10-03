Son Dakika Haberleri: Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor
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Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor

5 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösteriler nedeniyle dün kapatılan hükümet binaların bulunduğu, korunaklı Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor.

Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösteriler nedeniyle dün kapatılan hükümet binaların bulunduğu, korunaklı Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Yeşil Bölge'ye girmesini önlemek için tüm girişlerinin kapatıldığını ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na gelen göstericileri engellemek için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten Halef, onlarca göstericinin gazdan etkilendiğini ifade etti.

Bağdat'taki uçuşlar devam ediyor

Bağdat Uluslararası Havalimanı İdaresinden yapılan açıklamada da kentteki hava trafiğinin sürdüğü doğrulanırken uçuşların askıya alındığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Açıklamada, havalimanında çeşitli havayollarına ait uçuş programlarında herhangi bir değişiklik veya iptalin olmadığı kaydedildi.

Bağdat'ta bir günlük tatil ilan edildi

Öte yandan devam eden gösterilen nedeniyle Bağdat'ta bir günlük tatil ilan edildi.

Bağdat İl Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösteriler nedeniyle kentin genelindeki tüm resmi kuruluşlarda bir günlük tatil ilan edildiğini duyuruldu.

İki günde 8 ölü

Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi.

Önceki gün başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere, tüm birimlerini alarma geçirdi.

Bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Hükümet Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi durdurdu.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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