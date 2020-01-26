Yeşil Bölge'ye düşen füzelerden biri ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına isabet etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeşil Bölge'ye düşen füzelerden biri ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına isabet etti - Son Dakika

Yeşil Bölge'ye düşen füzelerden biri ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına isabet etti

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye bu akşam düşen 5 füzenin birinin, büyükelçilik binasına isabet ettiği bildirildi.

Yeşil Bölge'ye düşen füzelerden biri ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına isabet etti, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye bu akşam düşen 5 füzenin birinin, büyükelçilik binasına isabet ettiği bildirildi.


Bağdat'ta yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge'deki ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alan füzeli saldırıda, bir füzenin büyükelçilik binasına isabet ettiğini bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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