Son Dakika Haberleri: Yeşil Bursa', Beyaza Büründü (2)

Yeşil Bursa', Beyaza Büründü (2)

1 saat önce

ORHANGAZİ İLÇESİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUBursa'nın Orhangazi ilçesi güne kar yağışı ile uyandı.

Yeşil Bursa', Beyaza Büründü (2), System.String[]
ORHANGAZİ İLÇESİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Bursa'nın Orhangazi ilçesi güne kar yağışı ile uyandı. Sabaha karşı ilçe genelinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Haftanın ilk iş günü evinden çıkanlar yoğun kar ile karşılaştı.

Orhangazi'de günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Daha önce yüksek kesimlerinde yağış olan Orhangazi bölgesinde sabah haftanın ilk iş gününe uyananlar beyaz örtüyle karşılaştı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gün boyu belli aralıklarla devam etti. Kar yağışı nedeniyle dış mahallelerde ulaşımda aksama olmaması için Belediye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yağışı fırsat bilenler ise sabah saatlerinde karın keyfini çıkardı. Park ve bahçeler kar altında kalırken ilçede kar yağışının yarın da etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:11 Kaynak: DHA

Bursa, Orhangazi, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu "Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!

6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu Cani Koca, Eşini Bıçakla Yaralayıp, "Sonunu Sen Düşün" Diyerek Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:58:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşil Bursa', Beyaza Büründü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]