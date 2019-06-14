Son Dakika Haberleri: Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar
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Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar

2 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'da 2814 kamu ve özel kurumun sıfır atık bilgi sistemine kayıt olduğunu ve proje kapsamında Ocak ayından bu yana 1150 ton atık toplandığını söyledi.

Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'da 2814 kamu ve özel kurumun sıfır atık bilgi sistemine kayıt olduğunu ve proje kapsamında Ocak ayından bu yana 1150 ton atık toplandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:48 
Bursa, Ekonomi
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