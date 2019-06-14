Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar
2 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'da 2814 kamu ve özel kurumun sıfır atık bilgi sistemine kayıt olduğunu ve proje kapsamında Ocak ayından bu yana 1150 ton atık toplandığını söyledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:48
Valisi Yakup Canbolat, Bursa'da 2814 kamu ve özel kurumun sıfır atık bilgi sistemine kayıt olduğunu ve proje kapsamında Ocak ayından bu yana 1150 ton atık toplandığını söyledi.
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