Yeşil Bursa için dev proje - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kişi başı düzenlenmiş yeşil alan miktarının en az olduğu Yıldırım ilçesinde yaklaşık 600 dönümlük orman arazisini ayrıcalıklı bir sosyal alana dönüştürüyor.

Sanayileşmeye bağlı olarak özellikle 1980'li yıllardan sonra yaşanan hızlı nüfus artışı ve çarpık yapılaşma ile 'yeşil' kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle yeniden yeşil görüntüsüne kavuşmaya başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliğinde hayata geçirilen millet bahçelerinin yanı sıra mahallelerine kazandırılan küçük ölçekli parklarla Bursa'ya nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, kişi başı düzenlenmiş yeşil alan miktarının en az olduğu ilçelerden biri olan Yıldırım İlçesine ikinci büyük parkı kazandırmak için çalışmalara başladı. Daha önce Ankarayolu altı olarak tabir edilen Vakıf, İsabey, Şirinevler ve Demetevler Mahallelerine hitap eden 225 dönümlük Vakıf Kent Parkı'nı Yıldırım'a kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun üst kısmında Otosansit Sanayi Sitesi ile 75. Yıl Mahallesi arasında kalan yaklaşık 600 dönümlük alanı ayrıcalıklı bir yeşil alan olarak Bursa'ya kazandıracak.

Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçireceği proje, toplam 564 bin 730 metrekare alanı kapsıyor. Projede 525 araçlık otopark, 1055 metrekare ormancılık tanıtım alanı ve 4050 metrekare çocuk oyun alanı yer alıyor. Özellikle sportif aktivite alanlarının ön plana çıktığı projede, 1 kilometre bisiklet yolu, 3 kilometre yürüyüş yolu, 1 kilometre koşu parkuru, 4050 metrekare spor alanı, okçuluk alanı, airsoft atış alanı, dağ kızağı, ipli parkur alanı ve zipline bulunuyor. Farklı konser ve kültürel aktivitelere ev sahipliği yapacak 6480 kişilik çim amfinin yer aldığı projede 2630 metrekare seyir terası, 10 bin 77 metrekare çadırlı kamp alanı, 10 bin 620 metrekare karavan kamp alanı, 4125 metrekare şifalı bitkiler alanı, kır kahvesi, 8755 metrekare koruluk, kır lokantası, büfe, paintboll alanı, kamelyalı piknik alanı ve 411 metrekarelik biyolojik gölet bulunuyor.

Yeniden 'yeşil' Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendilerine hedef olarak belirledikleri 6 ana konu başlığından birinin de 'yeşil Bursa' olduğunu belirterek, bu hedefe kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yapılan Çekirge Teras, Doğanbey ve Gökdere Millet Bahçesi projelerinin hızla ilerlediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yeşil için tüm sınırlarımızı zorluyoruz. Yıldırım'a kazandırdığımız 225 dönümlük Vakıf Kent Parkı, yine çalışmalarını tamamladığımız Bağlaraltı Parkı, pandemi sürecine rağmen vatandaşların bir araya gelip rahat nefes aldıkları alanlar oldu. Yaklaşık 600 dönümlük alanda hayata geçireceğimiz bu proje de Bursa'nın en ayrıcalıklı yeşil alan projelerinden biri olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA