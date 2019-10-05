Son Dakika Haberleri: Yeşil Burun Adaları kıyılarına yüzlerce yunus vurdu
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Yeşil Burun Adaları kıyılarına yüzlerce yunus vurdu

1 saat önce

Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'nda yüzlerce yunusun kıyıya vurduğu bildirildi.

Yeşil Burun Adaları kıyılarına yüzlerce yunus vurdu, System.String[]

Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'nda yüzlerce yunusun kıyıya vurduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Boa Vista plajında 163 yunus henüz belirlenmeyen bir nedenle kıyıya vurdu.

Sivil toplum kuruluşu BIOS CV tarafından çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yayımlanan bir videoda plajdaki insanların kıyıya vuran irili ufaklı yunusları tekrardan okyanus sularıyla buluşturmak için seferber olduğu görülüyor.

Kurtarma ekipleri ve turistlerin yoğun çabalarına rağmen 163 yunustan ancak 27'si kurtarılabildi.

Yunusların okyanustaki deniz radarlarından zarar gördüğü iddia ediliyor.

Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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