"Yeşil çay" parolasıyla uyuşturucu satan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yeşil çay' parolasıyla uyuşturucu satan kişi tutuklandı - Son Dakika

"Yeşil çay" parolasıyla uyuşturucu satan kişi tutuklandı

19 dakika önce

Kartal'da "yeşil çay" parolasıyla telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Kartal'da "yeşil çay" parolasıyla telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat'ta Mahmut A'nın (43) uyuşturucu sattığı ve uyuşturucunun siparişini cep telefonu üzerinden "yeşil çay" parolasıyla aldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler, Mahmut A'ya telefon üzerinden sipariş verdi. Yapılan alışveriş sırasında, zanlı 2 uyuşturucu hap ve 630 lira ile gözaltına alındı.

Zanlının Orhantepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram esrar, klipsli poşette 58,4 gram skunk, 507 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut A. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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