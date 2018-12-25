Son Dakika Haberleri: Yeşil Dalga 2" Seramik Sergisinin Açılışı Yapıldı

Yeşil Dalga 2" Seramik Sergisinin Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi "Yeşil Dalga 2" adlı seramik sergisine ev sahipliği yaptı.

Yeşil Dalga 2
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi "Yeşil Dalga 2" adlı seramik sergisine ev sahipliği yaptı.

Begüm Manav, Ekin Yüksel Altuntaş, Orçun İlter ve Selim Çınar'ın eserlerinin bulunduğu serginin açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, eşi Belgin Eşkinat, ALARMART Sanat Grubu Sanatçıları, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı İsmail Öztürk, basın mensupları ve sanatsever Süleymanpaşalılar katıldı.

"Süleymanpaşa sanatla bütünleşmeye devam ediyor, devam edecek"

Açılış öncesi konuşma yapan Eşkinat, "Bugün Yeşildalga Seramik Sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Süleymanpaşa sanatla bütünleşmeye devam ediyor, devam edecek" dedi.

4 sanatçının seramikten yaptığı 27 eserin yer aldığı sergi 18 Ocak Cuma gününe kadar Bisanthe Sanat Galerisi'nde ziyarete açık kalacak. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:21 Kaynak: İHA

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