Yeşil Doğa Grubu'ndan Erdemli Vadisi'ne gezi - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi'nde bulunan vadi 10 kilometrelik vadi, doğa tutkunlarının gözdesi oldu.

Kayseri'ye 69 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi'ndeki Erdemli Vadisi, doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda olan Erdemli Vadisi'ne gezi düzenleyen Yeşil Doğa Grubu'nun Başkanı Erol Demir, karlı ve havaya rağmen 30 kişilik grupla bölgedeki kayadan oyma kiliseleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Erdemli Mahallesi Muhtarı Mustafa Çavuş, bölgede turizmin canlanmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, "Erdemli Vadisi'nde manastır, kaya kilise ve kayadan oyma mekanlar bulunmaktadır. Erdemli Vadisi boyunca uzanan yerleşim alanında fresklerin bulunduğu 11 adet kilise yer alıyor.

Bu kiliseler; Kilise Camisi, H. Eustathios Kilisesi, H. Nikolaos Kilisesi ve Şapeli, Mikhael Kilisesi, Oniki Havari Kilisesi, Kırk Martir Kilisesi, Tek Nefli Kilise, Saray Manastırı Kilisesi ile Ayı Kilisesi'dir" dedi. - KAYSERİ