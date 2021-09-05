Üye Girişi
"Yeşil dönüşüm", OVP'ye girdi - Son Dakika

"Yeşil dönüşüm", OVP'ye girdi

05.09.2021 23:34

Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) "yeşil dönüşüme" yer verilerek, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve tedbirler belirlendi.

Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) "yeşil dönüşüme" yer verilerek, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve tedbirler belirlendi.

2022-2024 dönemini kapsayan OVP'nin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OVP'de iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığının altı çizilerek, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edildi. Bu durumun, başta Türkiye'nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulanan OVP'de, program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi.

Buna göre, sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkanları da dikkate alınarak destek, kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek. Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek, uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılacak.

Yeşil dönüşüm için Ar-Ge çalışmaları desteklenecek

Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak

Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek.

Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı, geri dönüşüm, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Yeşil dönüşüm', OVP'ye girdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi 23:48 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi Genç sanatçı Tolga Yüce'den Cüneyt Arkın'a sürpriz doğum günü ziyareti 23:04 Genç sanatçı Tolga Yüce'den Cüneyt Arkın'a sürpriz doğum günü ziyareti Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada 22:40 Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada
Brezilya-Arjantin maçında tarihi skandal! Sağlık Bakanlığı yetkilileri futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girince maç askıya alındı 22:23 Brezilya-Arjantin maçında tarihi skandal! Sağlık Bakanlığı yetkilileri futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girince maç askıya alındı Saatler kaldı! Meteoroloji, İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı 21:55 Saatler kaldı! Meteoroloji, İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu 20:14 El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu 18:33 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi 16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler
18:20 Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak
17:20 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
17:15 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
17:02 Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
16:52 ABD'nin ülkeden çıkmasıyla Taliban'ın ele geçirdiği Bagram, ilk kez görüntülendi
16:50 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım
16:48 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garanti altına aldı
Yeni dönem başladı! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler Yeni dönem başladı! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler         
00:11
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu 5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu         
23:20
Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk         
22:53
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti         
22:29
Son Dakika: Orta Vadeli Program açıklandı! Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor Son Dakika: Orta Vadeli Program açıklandı! Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor         
22:13
Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı         
20:38
Biran Damla Yılmaz, Biran Damla Yılmaz, "Yasak Elma" için imajını tazeledi! Hayranları tanımakta zorlandı         
18:47
Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı         
17:37
Hagi'den Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım         
16:51
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını "Rica ederim" diyerek paylaştı         
16:47
Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı         
15:24
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 00:20:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yeşil dönüşüm", OVP'ye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement