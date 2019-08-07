Son Dakika Haberleri: "Yeşil dostu" hastane
Son Dakika Güncel Haber

"Yeşil dostu" hastane

2 saat önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yerleşkesinin yüzde 20'sinde barındırdığı bahçelerle "yeşil dostu" hastane olarak anılıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yerleşkesinin yüzde 20'sinde barındırdığı bahçelerle "yeşil dostu" hastane olarak anılıyor.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın "en yeşili" unvanına sahip hastanede, yer ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında, hasta ve yakınları ile çalışan, engelli ve çocuklara yönelik işlevsel, doğal ve estetik peyzaj çalışmaları sürdürülüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin işletme müdür yardımcısı İlyas Taş, kurumda, mevsim geçişlerinde gerektiğinde yeniden bitki düzenlemesi yapılarak sürekli yaşayan bir yeşil alan oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Toplamda 64 bin 972 metrekare olan yeşil alan miktarı hastane sahamızın güney sınırında yer alan 5 bin metrekarelik alandaki ormanlık oluşturma ve ticari alandaki peyzaj çalışmaları tamamlandığında 76 bin 972 metrekareye çıkacak. Böylece hastanenin yüzde 20 olan yeşil alanı, yüzde 23'e çıkacak. Hastanede ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra 4 bloktan oluşan hastane binasının içerisinde hasta ve hasta yakınlarının dinlenebileceği, alışveriş yapabileceği, bitki örtüsü ile rahatlama sağlayabileceği bir ortam mevcut. Doğu-batı-kuzey-güney kısımlarında birbirine bağlanan 4 'Sağlık Caddesi'nin bulunduğu hastanede tüm teraslar da bitki örtüsü ile kaplı. Hastanede, bina içi ferahlığı artırmak amaçlı canlı bitki örtüsüne sahip 23 adet iç bahçe de bulunuyor."
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu
Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı! AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yeşil dostu" hastane
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]