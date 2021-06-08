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Yeşil eriğin fazlası ertesi gün sindirim sistemini bozuyor - Son Dakika

Yeşil eriğin fazlası ertesi gün sindirim sistemini bozuyor

08.06.2021 10:44
Yeşil eriğin fazlası ertesi gün sindirim sistemini bozuyor, System.String[]

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Öznur Akgöz, aşırı miktarda yenen eriğin sindirim sistemini bozduğunu, tuz ile yenen eriğin ise yüksek tansiyon ve ödeme yol açtığını belirtti.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Öznur Akgöz, aşırı miktarda yenen eriğin sindirim sistemini bozduğunu, tuz ile yenen eriğin ise yüksek tansiyon ve ödeme yol açtığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akgöz, en sevilen ve en çok tüketilen meyvelerden erik hakkında uyarıda bulundu. Eriğin fazla tüketildiğinde mide, bağırsak, kalp ve damar hastalıkları açısından risk oluşturduğuna dikkati çeken Akgöz, şunları aktardı:

"Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çözünebilir lif gibi besin ögeleri bakımından zengin yeşil erik C ve A vitaminlerini de içeriyor. Erik doğru miktarda tüketildiğinde cilt, kalp ve damar, karaciğer ve bağışıklık sistemine olumlu etki ediyor. Ancak bu meyve tuzla ve aşırı miktarda yenildiğinde vücutta su tutması nedeniyle ödeme yol açıyor, tansiyonu yükseltiyor. Tuzsuz aşırı tüketilmesi halindeyse sindirim sistemi bozulabiliyor. Eriğin 100 gramı ortalama 46 kaloriye sahiptir. Yeşil eriği mevsiminde tuzsuz olarak günde 1 porsiyon tüketebilirsiniz. Bir kaseden kasıt ise ortalama 10-12 adettir. Kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte günlük ortalama 2 porsiyon tuzsuz şekilde tüketilebilir."

Diyabetik dostu can erik

Yeşil eriği tuzsuz ve porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketilmesi hakkında uyarılarını sürdüren Akgöz, "Yeşil erik glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini aniden yükseltmez. Bu nedenle diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. İçeriğinde bulunan A ve C vitamini ile klorofilin antioksidan etkisi oluşturur. Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığı üzerinde de etkilidir. Cilt yaşlanmasını yavaşlatmakta, cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Eriğin aynı zamanda kalp damar sağlığı, kan lipid seviyeleri, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi bulunuyor. Bunun yanında kanser gelişme riskini de azalttığı belirtiliyor. Çözünülebilir lif kaynağı olan erik, sindirimde yardımcı olarak kabızlık problemine iyi geliyor." açıklamasında bulundu.

Detoks etkisiyle karaciğeri temizliyor

Vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştıran yeşil eriğin karaciğere faydalı olduğunu da aktaran Akgöz, "Meyveye yeşil rengini veren içerdiği klorofil pigmentidir. Tüm yeşil bitkilerde bulunan klorofil pigmenti, vücutta detoksifikasyon metabolizmasını destekleyici özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde vücutta oluşan toksinlerin vücutta uzaklaştırılmasında etkili olarak başta karaciğer olmak üzere tüm vücut sağlığımızı olumlu açıdan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Diyetisyen, Üniversite, Esenler, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşil eriğin fazlası ertesi gün sindirim sistemini bozuyor - Son Dakika


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