"Yeşil Gaziantep Projesi"nde fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yeşil Gaziantep Projesi'nde fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

"Yeşil Gaziantep Projesi"nde fidanlar toprakla buluştu

6 saat önce

27 milyon fidan dikiminin hedeflendiği "Yeşil Gaziantep Projesi" kapsamında Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar kazandırıldı.

27 milyon fidan dikiminin hedeflendiği "Yeşil Gaziantep Projesi" kapsamında Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.

27 milyon fidan dikiminin hedeflendiği proje kapsamında Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve öğrenciler, fidan dikip can suyunu verdiler.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in bir önceki seneye göre daha yeşil bir görüntüye sahip olduğunu ve bu oranı daha da artırmak istediklerini belirtti.

27 milyon fidan dikmek istediklerine işaret eden Gül, "Bu diktiğiniz fidanlarla Gaziantep daha yeşil olacak. Bizlere başka bir vazife düşen konu da dikilen fidanları korumak. Sizler aslında fidanlara sahip çıkarken kendi geleceğinize sahip çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin ise baharın gelmesiyle tabiatın uyandığını, yüreklere coşku geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyayı cennete dönüştürmek, kardeşçe yaşamak elimizde. Bunun için toprağı, suyu, havayı koruyacağız. Kendimizi koruyacağız. Mevlam büyük bir ekosistem kurmuş. Her şey bize emanet. Bu yüzden dünya artık 'Ekonomik değil, sürdürülebilir kalkınma' diyor. Sürdürülebilir kalkınmada da başa çevresel kalkınmayı koyuyor. Çevreyi ve insanı korumamız gerekiyor."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatma Şahin, Bağlarbaşı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi
İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:39:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yeşil Gaziantep Projesi"nde fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]