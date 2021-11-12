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"Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi" toplantısı Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika

"Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi" toplantısı Balıkesir'de yapıldı

12.11.2021 15:17
"Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi" toplantısı Balıkesir'de yapıldı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) yürütücülüğünde yapılan, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan "Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi"nin açılış toplantısı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) yürütücülüğünde yapılan, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan "Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi"nin açılış toplantısı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir termal otelde yapılan programa, merkezi yönetim, yerel yönetim ve uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve gençler katıldı.

WALD'ın (Türkiye) yürütücülüğü ve Europeans Academy of the Regions (Belçika), Asociatia E-Civis (Romanya) ve ZIP Institute (Kuzey Makedonya)'nın ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında geliştirilecek olan AB Yeşil Mutabakat El Kitapçığı özelinde yapılan çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Ayrıca bu oturum vesilesiyle, AB Yeşil Mutabakatın kapsamı ve hedefleri ele alınarak 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki çalışmalar ve politikalar değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin çalışmaların Türkiye'de artarak devam ettiğini söyledi.

Duman, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na yönelik özel oturumlara gözlemci ülke yerine söz sahibi ülke olarak katılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Glasgow'da geçtiğimiz gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında katılımcı ülkelerden birisi olmuştur. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonunun yürüttüğü çalışmalar özellikle yeşil kalkınma devrimi, Türkiye'nin yeşil dönüşünde yeni bir fırsat olarak görülmektedir. Yeşil kalkınma devrimi çevre dostu, havayı, suyu, toprağı koruyan, diğer canlıların haklarına kaygı gösteren bir modeldir. Ülkemizin bu noktada önemli bir potansiyel olduğu aşikardır."

Duman, yeşil dönüşümün gençlerin de içinde olacağı yeni iş imkanlarını da beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe de gençliğin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Karatepe, gençliğin geleceği anımsattığını dile getirerek, "Gençlik dediğimizde gelecek kastediyorsak öncelikle dünyanın geleceği, ortak geleceğimiz dünyanın geleceğine bağlı." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Başkanı Uğur İbrahim Altay da yeşil kalkınma modeliyle iklim dostu yeşil dönüşümün tüm şehirlerin tüm alanlarında daha da hızlandırıldığını ifade etti.

Altay, küresel iklim değişikliği ve pandemi sürecinin gıda güvenliği üzerinde çok büyük bir baskı oluşturduğunu vurgulayarak, "Yaşadığımız bu zor dönemde tarımın, gıda güvenliğinin, şehirlerin kendi kendine yetebilmesinin ve lojistiğin önemi herkes tarafından çok daha iyi anlaşılmıştır." dedi.

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak dünyadaki tüm tarım şehirleriyle tarımın geleceği ve gıda güvenliği için tecrübe ve bilgi paylaşımını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise küresel iklim değişikliğinin Dünya ve insanlığın geleceği açısından acil önlem alınması gereken en kritik konuların başında geldiğini vurguladı.

Yılmaz, gidişatın değişmesi için insanın doğa ile uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Vekili Alvaro Rodriguez de uzun zaman sonra yüz yüze yapılan bir toplantıda olduğunu ifade ederek, konferansın dünyanın yeşil geleceği için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından 3 oturum şeklinde gerçekleşen toplantının birinci oturumunda "Yeşil Mutabakat ve Yerel Yönetimler", ikinci oturumunda "Yeşil Mutabakat Çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım" ve üçüncü oturumunda ise "Yeşil Gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Projesi" başlıklarında konuşmalar gerçekleştirildi.

Etkinliğin üçüncü oturumunda Yeşil Gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Projesi tanıtılarak proje partnerleriyle birlikte yapılan faaliyetler ele alındı.

Togo Cumhuriyeti, Yerel Yönetim, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi' toplantısı Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi" toplantısı Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika
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