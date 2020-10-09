Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı - Son Dakika

Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı

09.10.2020 16:07

Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı Malatya'da ' Tarım Belediyeciliğinde Marka Olma' slogan ile yola çıkan Yeşilyurt Belediyesi kış hazırlıklarına başlayarak seralarında ürün çeşitliliğini arttırdı.

Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı

MALATYA - Malatya'da ' Tarım Belediyeciliğinde Marka Olma' slogan ile yola çıkan Yeşilyurt Belediyesi kış hazırlıklarına başlayarak seralarında ürün çeşitliliğini arttırdı.

'Malçlı' üretim yöntemiyle domates, kıvırcık ve marul üretimine hız verilen tesiste hedef organik ürünlerle vatandaşı kışında buluşturmak olarak belirlendi. Vatandaşların doğal, taze ve organik ürünlerden daha fazla istifade etmelerini sağlamak adına ürün çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla kurulan Yeşil Gıda Seracılık alanımızda sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünlerin üretimi tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başarıyla yürüttüğü 'İyi Tarım' uygulamalarını desteklemek için projenin oluşturulduğunu belirten Özer, "Tarımsal hizmetlerde farkındalık oluşturmak adına hizmete sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık alanımızda kış dönemine yönelik ürünlerimizin sayısını artırdık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzde ki Ziraat Mühendislerimizin gözetiminde gerçekleşen çalışmalar neticesinde, naylonla kapalı üretim şekli olan malçlı üretim yönetimiyle domates, kıvırcık ve marul gibi sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasat ile ürünleri halkın istifadesine sunacaklarını kaydeden Özer, "Ekim, dikim ve sulama gibi ön hazırlık süreçlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin hasadını yaptıktan sonra sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikamızdaki zengin yemek menülerinde halkımızın istifadesine sunacağız. Yeni tip korona virüs başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden kendimizi korumak ve muhafaza etmek için doğal ve organik ürünleri daha fazla tüketmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bağışıklık sistemimizi daha güçlü hale getirmek içinde sofralarımızdaki doğal ürünlerin sayını mutlaka artırmalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta verimli topraklarımızı doğru ve planlı çalışmalarla daha rantabl hale getirip, sofralardaki doğal ürün çeşitliliğini artırmaktayız. Yeşilyurt'umuzu tarım belediyeciliğinde marka olabilmesi adına başarılı hizmetlerde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Ömer Kamış ile değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(NA-RY-SD-Y)

Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı
Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı
Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı
Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı

Yeşilyurt, Malatya, Slogan, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Bartınlı ailenin yetiştirdiği devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı İki kardeş kreşte darbedildi, görüntüleri izleyen aile soluğu emniyette aldı         
15:48
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı         
13:52
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei