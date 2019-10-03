"Yeşil" giy, "yeşil" ışık yak, farkındalık yarat!

50'den fazla ülkedesivil toplum kuruluşları ve gönüllüler Cerebral Palsy'nin rengi olan "yeşil" ile farklı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yürütüyorlar. Ülkemizdeki çalışmalar kapsamında 6 Ekim Pazar günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Watergarden AVM ve Quasargibi İstanbul'un önemli binaları Cerebral Palsy farkındalığı için yeşil olacak.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, "Yeşil, filizlenme, büyüme, hayatın en önemli süreci olan rahat nefes alma, ferahlama ve yaşamın yenilenmesini temsil eden renktir. Biz de Cerebral Palsy hakkında farkındalık yaratabilmek için "yeşil" rengi tüm çalışmalarımızda kullanıyoruz. Sizleri de bu farkındalık hareketine destek olmanız için "yeşil" bir aksesuar ya da giysi ile bu iyilik hareketine eşlik etmeye davet ediyoruz" dedi.

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan ancak buna karşın en az anlaşılan engellilik durumudur. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy'li kişi yaşamaktadır.Türkiye'de her yıl 6.000'den fazla bebek Cerebral Palsy tanısı almaktadır.