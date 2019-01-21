Son Dakika Haberleri: Yeşil Hafta'ya 'Ottoman' Sabunlarıyla Katıldı

Yeşil Hafta'ya 'Ottoman' Sabunlarıyla Katıldı

1 saat önce

HAFTA SONU oldukça hareketli geçen fuarı, Almanya'nın değişik bölgelerinde ürün kraliçesi seçilen genç ve güzel kızlar da ziyaret etti.

Yeşil Hafta'ya 'Ottoman' Sabunlarıyla Katıldı, System.String[]
HAFTA SONU oldukça hareketli geçen fuarı, Almanya'nın değişik bölgelerinde ürün kraliçesi seçilen genç ve güzel kızlar da ziyaret etti. Porselen, domates, kiraz, kuğu ve kurbağa da dahil 170 ayrı ürün kraliçesi fuar alanında hareketli dakikalar yaşattı. Ziyaretçiler, ürün kraliçelerine büyük ilgi gösterdi. Stantları ziyaret eden ve fuarı gezenlerle bol bol fotoğraf çektiren ürün kraliçeleri, Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwied ile toplu fotoğraf da çektirdi.

'GENÇ KIZLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Türkiye'nin resmi olarak uzun yıllardan beri yer almadığı fuarda az sayıda da olsa Türk ürünleri tanıtıldı. İş insanı Ali İleri Türkiye'de üretip Almanya ve Avrupa'da sattığı 'Ottoman' marka kalıp sabunları ziyaretçilere ve sektör çalışanlarının beğenisine sundu. Brandenburg'da yaşayan ve burada Ottoman şirketini kuran İleri, şunları söyledi: "Türkiye'nin fuarda resmi olarak yer almaması üzücü. Biz isteriz ki, diğer ülkeler gibi bizim ülkemiz de burada gövde gösterisi yapsın, ürünlerimizi tanıtsın. Ben Türk sabunlarını tanıtıyorum. Zeytinyağından yapılan sabunlar hem kokularıyla hem de kaliteleriyle büyük ilgi görüyor. Genç kızlara çok ilginç geliyor sabunlar. Sabun dışında Türk meyve çaylarımızın da tanıtımını yaptık."

100 BİNDEN FAZLA ÜRÜN TANITILIYOR

Bin 700'den fazla standın açıldığı fuar, 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak. Almanya ve dünyanın diğer ülkelerinden 100 binin üzerinde ürünün tanıtıldığı fuarda, 300'den fazla toplantı ve forum düzenleniyor. Bu yıl ülke hükümetleri de 'Yeşil Hafta'ya büyük ilgi gösterdi. 70 ülkenin tarım bakanı ve çok sayıda bakanlık müsteşarı da fuara katıldı, burada düzenlenen toplantıları izledi. 100 bin metre kareyi aşan bir alanda kurulan fuarı 400 bin ziyaretçinin gezmesi bekleniyor. Fuarın bu yıl ki konuk ülkesi ise Finlandiya.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:30 

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