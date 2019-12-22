Yeşil Kamanspor, evinde farklı galip geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşil Kamanspor, evinde farklı galip geldi - Son Dakika Spor

Yeşil Kamanspor, evinde farklı galip geldi

6 saat önce

Kırşehir 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin 2.hafta açılış maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Yeşil Kamanspor, sahasında Yeşil Özbağspor ile karşılaştı.

Yeşil Kamanspor, evinde farklı galip geldi, System.String[]

Kırşehir 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin 2.hafta açılış maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Yeşil Kamanspor, sahasında Yeşil Özbağspor ile karşılaştı.


Seyircisi önünde müsabakadan 12-0'lık farklı galibiyetle ayrılan Yeşil Kamanspor'da umutlar şampiyonluk için yeşerdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeşil Kamanspor, Mucurspor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak lige puansız başlamıştı. Kaman ilçe stadında oynanan müsabakaya taraftar da yoğun ilgi gösterdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
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