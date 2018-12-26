Yeşil Kamanspor U-19 Takımı Kuruldu
1 saat önce
Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.
Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.
Antrenörlüğünü Yeşil Kamanspor eski oyuncusu Mehmet Kayan'nın yaptığı takım ilk maçına Cumartesi günü çıkacak. Mücadele edeceği kategoride 5 rakibi bulunan U-19 takımı 9 maça çıkacak. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:47 Kaynak: İHA
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