Son Dakika Haberleri: Yeşil Kamanspor U-19 Takımı Kuruldu

Yeşil Kamanspor U-19 Takımı Kuruldu

1 saat önce

Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.

Yeşil Kamanspor U-19 Takımı Kuruldu, System.String[]
Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.

Antrenörlüğünü Yeşil Kamanspor eski oyuncusu Mehmet Kayan'nın yaptığı takım ilk maçına Cumartesi günü çıkacak. Mücadele edeceği kategoride 5 rakibi bulunan U-19 takımı 9 maça çıkacak. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:47 Kaynak: İHA

Spor
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