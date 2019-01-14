"Yeşil Kampüs Fotoğraf Ve Kısa Film Yarışması" Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Bu çerçevede "Yeşil Kampüs" temasını Egeli öğrencilerin gözünden görmek, üniversitenin görsel belleğine katkıda bulunmak adına; E.Ü. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi;Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) işbirliği ile "Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması" yapıldı. Sadece Ege Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada 203 fotoğraf ve 17 kısa film yarıştı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri ile jüri özel ve mansiyon ödüllerini alacak olan fotoğraf ve filmlerin açıklanacağı ödül töreni ise 15 Ocak Salı günü saat 12.00'deyapılacak. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın da katılacağı ödül töreni E.Ü. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.