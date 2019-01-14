"Yeşil Kampüs Fotoğraf Ve Kısa Film Yarışması" Ödülleri Sahiplerini Buluyor
1 saat önce
Bu kapsamda Ege Üniversitesi (E.Ü.)bünyesinde çevreye duyarlı, enerji tasarrufu yöntemlerini iyi kullanan, kalkınmaya katkıda bulunan kampüsler oluşturulması hedefiyle pek çok uygulama hayata geçirildi.
Bu çerçevede "Yeşil Kampüs" temasını Egeli öğrencilerin gözünden görmek, üniversitenin görsel belleğine katkıda bulunmak adına; E.Ü. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi;Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) işbirliği ile "Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması" yapıldı. Sadece Ege Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada 203 fotoğraf ve 17 kısa film yarıştı.
Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri ile jüri özel ve mansiyon ödüllerini alacak olan fotoğraf ve filmlerin açıklanacağı ödül töreni ise 15 Ocak Salı günü saat 12.00'deyapılacak. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın da katılacağı ödül töreni E.Ü. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:59 Kaynak: Bültenler
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi