Son Dakika › Güncel › YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN GÖZALTINDA - Son Dakika
YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN GÖZALTINDA
6 saat önce
Ali ABLAY / İSTANBUL DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel D. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:42 Kaynak: DHA
Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel D. gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kaldıkları adresler belirlenen DHKP-C üyesi Oya A. ile Yüksel D. için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası Yüksel D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirilerek sorguya alındı.
Son Dakika Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı