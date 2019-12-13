"Yeşil Kent Meydanı"nın temeli atıldı

Amasya'da "Yeşil Kent Meydanı"nın temeli törenle atıldı.



Törende konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Amasya gerçekten mücevher gibi bir şehir ve bu mücevherin üzerine bugünkü hizmet gibi eklenen her kıymetli taş bu mücevherin hem güzelliğini hem değerini kat ve kat artırıyor. Masal gibi tarih, kültür kokan bu şehri ecdadımızın yaptığı şekliyle çok iyi muhafaza etmek, bu güzel mücevheri daha kıymetli taşlarla süslemek ve bizden sonraki kuşaklara daha güzel bir şekilde onlarında bu güzelliklerden istifade edebileceği bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Bu doğrultuda yapılan her türlü hizmet, gayret, çalışmada hem bizlerin bu ilin mülki amiri olarak hem de siz vatandaşlarımızın baştacı oluyor. Bugün burada böyle bir hizmetin temel atma törenini gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Şehrimizin özellikle merkez bölgesindeki yapı yoğunluğu nedeniyle yeşil alanlara çok ihtiyacımız var. Burada da bu boş alanın, özellikle de Türkiye'de ve dünyada eşi, benzeri çok az bulunan böyle güzel bir külliyenin, ecdadımızın yaptığı güzel bir eserin yanındaki bu alan bu şekilde güzel bir mimari projeyle değerlendirilmesi ve burada hem bir yeşil alan hem vatandaşlarımızın öncelikle büyüklerimizin daha sonrasında da tüm Amasyalıların istifade edebileceği sosyal alanlar, donatılar yapılması, inşa edilmesi gerçekten çok yerinde, çok sağlıklı bir karar olmuştur" ifadelerini kullandı.



Proje hakkında bilgi veren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı şunları söyledi:



"Yeşil Kent Meydanı projemiz eski belediye hizmet binamızın bulunduğu alanda, şehrimizin lokasyon olarak en önemli noktasında hizmet verecektir. Hemen yanı başında Amasyamızın simge yapılarından biri olan 'Sultan Beyazid Külliyesi' bulunmaktadır. Toplamda 1845 metre karelik 'Yeşil Kent Meydanı' projemizin 900 metre karesi yeşil alandan oluşmaktadır. Bu proje kapsamında yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları; Amasyamızın simgesi olan elma ağaçları, ıhlamur, erguvan ve hazeran çiçekleri ile yapılacaktır. 220 metre kare alana sahip aşevi binası da projemizin içinde yer almaktadır. Ayrıca yaşlı insanlarımızın dinlenebileceği, hizmet alabileceği alanlar da proje kapsamında tasarlanmıştır."



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından dua edildi. Kurban kesiminin ardından "Yeşil Kent Meydanı"nın temeli atıldı. - AMASYA