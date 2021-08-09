Yeşil Mahallesinde saniyede 10 litre verime sahip suya ulaşıldı - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Mithat Altınbaş, "Çalışma tam zamanında yapılıyor. Cazibeyle depomuza gelen suyumuz da azalma yaşanmaya başlamıştı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sondaj açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi 'nin Yeşil Mahallesine sondaj kuyusu açıldı. Mahallede bulunan doğal kaynak suyunun veriminin azalması üzerine başlanan sondaj çalışması kapsamında saniyede 10 litre verime sahip su elde edildi.

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