Yeşil Mavili minikler sahaya çıktı

Çaykur Rize spor Kulübü tarafından futbol okulları arasında düzenlenen minik kalpler turnuvası bugün 300 çocuk oyuncunun katılımıyla başladı.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde start alan turnuva, Rize ve çevre illerden toplamda 12 yaz spor okullarının takımları ve 300 sporcunun katılımıyla başladı. Karadeniz ekibinin yöneticilerinden Serkan Karavin ve Sadullah Köse'nin santra vuruşuyla başlayan futbol turnuvası iki gün sürecek. Turnuva sonrasında dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.



Etkinlikten sonra yazılı açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Yöneticisi Serkan Karavin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bizim burada iki amacımız var. Birincisi bu miniklere Yeşil ile Maviyi ve Rizesporumuzun sevgisini şimdiden aşılamak. İkincisi ise oyuncuların içerlerinden gelecekte o şanlı formayı giyebilecek çıkması ve geleceğimizi oluşturmak. Bizi en mutlu edecek şey budur. Bu tip projelerin devamlılığını sürdüreceğiz." - RİZE