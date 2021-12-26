Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor - Son Dakika

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sofralarımız da farklı yiyeceklere ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle soğuk ayların vazgeçilmez besinlerinden biri de kara şimşek olarak bilinen yeşil mercimek. İçerisinde barındırdığı lif ve demir ile yorgunluğa iyi gelen yeşil mercimeğin daha birçok faydası bulunuyor.

SEVENİ KADAR SEVMEYENİ DE VAR

Türk sofralarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan yeşil mercimeğin sevenleri kadar sevmeyenleri de var. Uzmanlar, özellikle demir eksikliği bulunan vatandaşların yeşil mercimeği tüketmesinin faydalı olduğunu belirtiyor.

YEŞİL MERCİMEĞİN İNANILMAZ FAYDALARI

Tahıl grubunda yer alan yeşil mercimek özellikle demir ve folat açısından zengin bir besindir. Sağlığa faydaları oldukça fazla olan yeşil mercimek birçok kişi tarafından tam olarak faydası bilinmese de oldukça sağlıklı bir besindir. Birçok farklı faydasının bulunması yeşil mercimeğin tüketiminin gerekliliğini ortaya koyar. Lif açısından zengin olan yeşil mercimek diyabet hastaları için oldukça önerilen bir yiyecektir.

Yeşil mercimek birçok kişi tarafından bilinmeyen faydalarla dolu bir üründür. İnsanların çoğu yeşil mercimeğin faydalarından habersizdir. Ancak yeşil mercimek insan sağlığına en iyi gelen gıdalar arasında yer alır.

Kas yapısını güçlendirir. Kas yapısı vücudumuzun iskelet sisteminin üzerini saran en önemli yapılardandır. Organların onarımı ve düzgün çalışması için gerekli olan protein kasların yapısını güçlendirir. Yeşil mercimek en iyi protein depolarından bir tanesi olarak bilinir. Özellikle vücudun kas yapısını düzgün çalışması için yeşil mercimek oldukça etkili biri besindir.

Şeker hastalığına iyi gelir. Diyabet hastaları özellikle beslenmelerine çok dikkat etmek zorundadır. Yeşil mercimek diyabet hastalarının beslenmelerinde mutlaka yer alması gereken besinlerden biridir. Yeşil mercimek diyet lif açısından oldukça zengin olan bir besindir. Mercimekte bulunan diyet lifleri kan şekerinin istenen seviyelerde olmasına yardımcı olur.

Kolesterol düşürücü özelliği bulunur. Yeşil mercimek yüksek lif içeriği sayesinde kandaki kötü kolesterolü azaltma konusunda oldukça etkilidir. Kolesterol seviyesinin sağlıklı boyutlarda tutulması yeşil mercimek tüketimi ile doğru orantılıdır. Böylece yeşil mercimek sayesinde kişiler kalp hastalığı ve felç riskini düşünmüş olur.

Kalp sağlığını destekler. Lifli gıdaların tüketilmesi özellikle kalp hastalarına önerilmektedir. Yeşil mercimek kalp sağlığı için önemli olan folat ve magnezyum açısından oldukça zengin bir besindir. Folat kalp hastalığı için risk faktörünü ortadan kaldıran bir durumdur. Magnezyum ise 4 kalp hastalığı ile ilgili olan bir durumdur. Yeşil mercimek tüketimi bu sebeple oldukça önemlidir.

FAZLA BİLİNMEYEN FAYDALARI DA MEVCUT