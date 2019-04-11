Son Dakika Haberleri: Yeşil Mercimek Suyunu Sakın Dökmeyin..vazgeçemeyeceksiniz..

Yeşil Mercimek Suyunu Sakın Dökmeyin..vazgeçemeyeceksiniz..

22 dakika önce

Yeşil mercimeğin genellikle ilk suyunun gaz yaptığına inanılırdı.

Yeşil mercimeğin genellikle ilk suyunun gaz yaptığına inanılırdı. Ancak durum pekte öyle değilmiş. Gaz yaptığına inanılan yeşil mercimeğin suyu aslında gaz yapmıyor, üstelik sağlığımıza inanılmaz faydalar sağlıyor.Yeşil mercimek suyunun diyabet, insülin direnci ya da hipoglisemi gibi durumlar için oldukça faydalıdır. Hem kan şekeri seviyelerini dengede tutmakta hem de sürekli bir enerji kaynağı olabilmektedir.Yeşil mercimek suyu sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Böylelikle hızlı bir şekilde kilo vermeye yarar aynı zamanda tokluk hissi sağlar.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:13 Kaynak: Youtube
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