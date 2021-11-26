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'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde - Son Dakika

'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde

26.11.2021 11:50
'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde

GÜBRE Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın oluşturduğu Kimya Teknik Komitesi'nde (KİMTEK) Avrupa Yeşil Mutabakatı'na gübre konularında katkı sağladıklarını belirterek, Türkiye'nin uyum sağlaması için...

GÜBRE Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın oluşturduğu Kimya Teknik Komitesi'nde (KİMTEK) Avrupa Yeşil Mutabakatı'na gübre konularında katkı sağladıklarını belirterek, Türkiye'nin uyum sağlaması için 9 maddelik eylem planını açıkladı.

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda (Growtech), 'AB Yeşil Mutabakatın Gübre Sektörüne Etkisi' konuşuldu. GÜİD Başkanı Metin Güneş, 9 ana başlıkta eylem planını anlattı. Paris İklim Anlaşması kapsamında dünya ülkelerinin tamamına yakınının sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, küresel ısınmanın önüne geçilmesi için birtakım önlemlerin alınması konusunda taahhütlerde bulunduğunu belirten Güneş, gelinen noktada denizlerin yükselmesi, buzulların erimesi gibi konularda gözle görülür iyileşme sağlanamadığını kaydetti.

'2030'A KADAR HEDEF YÜZDE 50'Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı ile 2030 yılına kadar karbon salınımının yüzde 50, 2050 yılında ise sıfır karbon salınımı hedeflendiğini belirten Güneş, "Mutabakat AB ile ekonomik, siyasi birçok konuda bağlantıları bulunan devlet, kuruluş, özel sektörde büyük yankı uyandırdı. AB üye ülkeleri için oluşturulan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ortaya koyduğu standartlar, AB'nin geniş ticari ve diplomatik bağları dikkate alındığında herkes tarafından iyi anlaşılması gerekliliğini ortaya koymuştur" dedi.EYLEM PLANI 9 MADDEDE SIRALANDIGüneş, yaşanan son gelişmelerin ardından GÜİD olarak Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın oluşturduğu KİMTEK'te, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na gübre konularında katkı sağladıklarını açıkladı. Güneş, Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlaması amacıyla oluşturulan 9 maddelik eylem planını şöyle sıraladı: "Bir, sınırda karbon düzenlemeleri. İki, yeşil ve döngüsel bir ekonomi. Üç, yeşil finansman. Dört, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı. Beş, sürdürülebilir tarım. Altı, sürdürülebilir akıllı ulaşım. Yedi, iklim değişikliğiyle mücadele. Sekiz, diplomasi. Dokuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri."'SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 40 MİLYAR TL'Güneş, Türkiye gübre sektörünün 60'a yakın ülkeye 250 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını, 2020'de 7 milyon ton civarında kullanımı olan ve güncel fiyatlarla 40 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu anlattı. Sektör temsilcileri olarak Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası ihracat yasağının esnetildiğini de hatırlatan Güneş, organik gübreler, suda çözünebilir özel gübrelerin, ihracat yasağı kapsamı dışına alındığını söyledi.'300'DEN FAZLA FİRMA RAHATLADI'

Türkiye'de son teknoloji yatırımlarla özel gübre üreten firma sayısının çoğaldığını belirten Güneş "Yasağın esnetilmesi ile ciddi istihdam sağlayan 300'den fazla küçük ve orta ölçekli ihracat yapan gübre firmamız rahatladı. Türkiye olarak özellikle Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkelerin pazar hakimiyetinin olduğu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerinde söz sahibi ülke haline geldik. Bu pazardaki gücümüzü korumak istiyoruz" diye konuştu.


'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde
'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Metin Güneş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde - Son Dakika


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