Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırseverden cami desteği - Son Dakika

Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırsever işadamı Hacı Mehmet Cankesen tarafından cami yaptırılacak.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile hayırsever işadamı Cankesen, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Sarı, ziyarette, Yeşil Nizip Mezarlığı'nın eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda mezarlığın camisinin hayırsever iş insanı Hacı Mehmet Cankesen tarafından yapılacağını aktaran Sarı, mezarlığın idare bina ve hizmet binasının ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını kaydetti.

Fatma Şahin de Cankesen'e teşekkür ederek Nizip'in daha yaşanabilir hale gelebilmesi için kendilerinin de destek olacağını vurguladı.???????