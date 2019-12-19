"Yeşil Nokta Basın Ödülleri" sahiplerini buldu

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), 8. Yeşil Nokta Basın Ödülleri etkinliğini gerçekleştirdi.

ÇEVKO'nun Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge'de düzenlediği 8. Yeşil Nokta Basın Ödülleri bir kez daha sahiplerini buldu.

Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik tanıyan haber ajansı, gazete, dergi, televizyon, radyo ve haber portalına Yeşil Nokta Basın Ödülü verildi.

Anadolu Ajansı'nın kurumsal ödül aldığı törende, Milliyet Gazetesi Çevre Editörü Gökhan Karakaş, A Para İyilik Peşinde Program Koordinatörü Yelda Turan, Haberturk.com Köşe Yazarı Ayşe Özek Karasu, Capital Dergisi Editörü Özlem Aydın Ayvacı, Kafa Radyo Yayın Direktörü Bülent Baygül ödül alan isimler oldu.

ÇEVKO Vakfı toplumsal bilgilendirme faaliyetlerine katkı veren köşe yazarı Gila Benmayor da törende Özel Ödül aldı.

Almanya orijinli olarak 30 yıla yakın süredir uygulanan Yeşil Nokta Sistemi, bugün çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerli 150 binden fazla kuruluşu, yılda yarım milyardan fazla tüketiciye ulaşan yaklaşık 400 milyar ambalajı kapsayan, sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiş durumda. Bir ambalajın üzerinde yer alan "Yeşil Nokta" işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına geliyor.

"Çevre hassasiyeti toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımız arasında"

Ödül töreninde konuşan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, ÇEVKO Vakfı'nın sahip olduğu bilgi birikimi, yurt içi ve yurt dışı ilişkileri, deneyimli insan kaynağı, özel sektör, kamu, yerel yönetimler, akademik kurumlar ve toplumsal iş birlikleriyle, Türkiye'de sürdürülebilir geri kazanım sürecinin geliştirilmesi, sıfır atık vizyonunun yaygınlaşması, döngüsel ekonomi kavramının uygulamaya geçirilmesi konularına katkı sağladığını belirtti.

İmer, şunları kaydetti:

"Çevre hassasiyeti ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem, hem kurumlara, hem de geri kazanımın başlangıç noktası olarak gördüğümüz bireylere ve hane halklarına ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Sürdürülebilir Çevre ve Yaşam için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."