Yeşil örtü siyaha büründü... Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Yeşil örtü siyaha büründü... Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

23.06.2022 13:09

Yeşil örtü siyaha büründü.

Yeşil örtü siyaha büründü... Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris'te yanan sahalar görüntülenirken, arazözler için oluşturulan su havuzlarına tankerlerle su taşınmaya devam ediyor.

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Samlı günü akşam saatlerinde başlayan ve 3 bin hektar ormanlık alanda etkisini sürdüren orman yangınının kontrol altına alınması için hem havadan, hem karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Havuzlara su taşınıyor

Orman yangının ilk çıktığı yeşil örtü siyaha bürünürken, bölgede Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan su havuzlarına da tanker ve traktörler ile arazöz ve helikopterlerin su alması için su taşınıyor. Yangınların söndürülmesinde çok önemli bir yere sahip olan yangın su havuzları sürekli olarak bölgedeki yerel yönetimler, işletmeler, STK'lar ve vatandaşlar tarafından düzenli olarak su taşınıyor.

Yanan sahalar görüntülendi

Marmaris'te yangının ilk çıktığı Bördübet mevkiinde bulunan yeşil örtü siyaha büründü. Aynı zamanda Yaban Hayatı Koruma alanı içinde kalan bölge artık siyah bir örtü ile kaplandı. Kızılçam ve Sığla örtüsü ile kaplı olan bölge adeta çöle dönmüş vaziyette.

Helikopterler sürekli havada

Yer yer alevlerin patlak verdiği Hisarönü, Değirmenyanı ve Karacasöğüt üçgeninde ekiplerin hem karadan, hem havadan müdahalesi devam ediyor. Yanan sahalara sürekli olarak sorti yaparak su atan helikopterlerin hava trafiğinde artış yaşandı. Küçük ölçekli çıkan alevlere arazöz ekipleri müdahale ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşil örtü siyaha büründü... Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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