Son Dakika Haberleri: "Yeşil pasaport alabilecek ihracatçılar 22 bin 325'e yükseldi"
Son Dakika Ekonomi 'Yeşil pasaport alabilecek ihracatçılar 22 bin 325'e yükseldi'

"Yeşil pasaport alabilecek ihracatçılar 22 bin 325'e yükseldi"

7 saat önce

İhracatçılara yeşil pasaport kararının ihracat hacmini artıracağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeşil pasaport alabilecek ihracatçı sayısının 22 bin 325'e yükseldiğini söyledi.

İhracatçılara yeşil pasaport kararının ihracat hacmini artıracağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeşil pasaport alabilecek ihracatçı sayısının 22 bin 325'e yükseldiğini söyledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar"da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek. İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolar düzeyindeydi.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gülle, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçının Yeşil Pasaport aldığını belirterek, "Limitin 500 bin dolara inmesiyle yeşil pasaporta hak kazanan ihracatçı sayımız 22 bin 325'e yükseldi" dedi.


- İstanbul
Türkiye, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
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