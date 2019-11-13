Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, ihracat yapan firma yetkililerine yeşil pasaport verilmesi için öngörülen yıllık 1 milyon dolar ihracat alt kriterinin 500 bin dolara indirilmesi hakkında, "Yeşil pasaport kararı ihracatçıların yüzünü güldürecek" dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limit miktarı 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, konu hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karar, ihracatçılarımızın yüzünü güldürecek bir karardır. Bu karara göre, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firmalarımızın temsilcileri de ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecek. Bu kapsamda, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport hakkı tanınacak."



"İş dünyamız adına olumlu gelişme"



Kozuva, "Bazı pazarlara girmekte zorlanan firmalarımız, bu düzenleme ile birlikte büyük rahatlık yaşayacak. İhracat amacıyla hedeflenen ülkelerin çoğuna vizesiz gitme hakkı tanınacağından, bu kararın bölgemiz ve ülkemiz için de hayırlı olacağını düşünüyoruz. İhracatçıların yeşil pasaport sahibi olmasına olanak tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, dönemin Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ve TİM Başkanımız İsmail Gülle'ye iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ