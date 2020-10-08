Yeşil pasaport süresi uzatıldı - Son Dakika

Yeşil pasaport süresi uzatıldı

08.10.2020 00:58
Yeşil pasaport süresi uzatıldı, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ihracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların (yeşil pasaport) süresinin cumhurbaşkanı kararı ile 2 yıldan 4 yıla uzatıldığını duyurdu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ihracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların (yeşil pasaport) süresinin cumhurbaşkanı kararı ile 2 yıldan 4 yıla uzatıldığını duyurdu.

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, konu ile ilgili Resmi gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yavuz Uğurdağ, "İhracat yapan firma yetkililerimize yönelik olarak verilen hususi damgalı pasaportların mühletinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını belirten karar Resmi gazetede yayımlandı. Yoğun bir ihracat potansiyeline sahip olan şehrimizdeki sanayici ve işadamları gibi bizler de bu kararın alınmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eder, bütün sanayici ve işadamlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Karardaki "Ekonomi Bakanlığı" isminin "Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirildiğini belirten Uğurdağ, "Buna göre pasaport başvuruları artık İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacaktır" diye konuştu.

Yapılan diğer değişikliklerle ilgili konuşan Başkan Uğurdağ, "Düzenlemeyle, hususi damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük mühlet kaldırılarak iadenin derhal yapılması mecbur kılınmıştır. İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise 4 yıla indirildi. Hususi damgalı pasaport almak üzere yapılan müracaatı onaylama yetkisi bölge müdür ve bölge müdür yardımcısında bulunuyordu. Onay verebilecek mercilere 'şube müdürü' eklendi" ifadelerini kullandı.

Daha önce yürürlüğe giren düzenlemeye göre, son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1; 10 milyon dolar üzeri ile 25 milyon dolar arasında olan firmaların 2; 25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında olan firmaların 3; 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında olan firmaların 4; 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebiliyor. - BURSA

Cumhurbaşkanı, Yavuz Uğurdağ, Pasaport, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşil pasaport süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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