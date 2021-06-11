Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği müjdesi - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) girişimleri ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran yeşil pasaportlu ihracatçılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının Türkiye'de tek çatı kuruluşu olan TİM, uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TİM'in girişimleri ile salgın döneminde ihracatçının pazarlara hızlı erişimine katkı sağlayacak, Türkiye'nin ihracat hacmini artıracak önemli bir karara imza atıldı. Alınan kararla, yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

"İhracatçımızın pazarlara erişimi kolaylaşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin, dünyanın birçok noktasıyla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçıların, ürünleri dünyaya hızla ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürüttüklerinin belirtti.

Önemli ihracat pazarlarının aşı pasaportu uygulaması başlattıklarını, bu pazarlara erişimi alınan aşı kararının kolaylaştıracağının altını çizen Gülle, "Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir. Talebimize olumlu cevap vererek her zaman olduğu gibi ihracat ailemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Kocaéya teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.