Son Dakika Haberleri: 'Yeşil reçete' çetesi adliyede
Son Dakika Güncel Haber

'Yeşil reçete' çetesi adliyede

58 dakika önce

BURSA merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yeşil reçeteyle satılan ilaçları üretici firmalardan ihraç edecekleri yalanıyla alıp, piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişiden 18'i, adliyeye sevk edildi.

'Yeşil reçete' çetesi adliyede, System.String[]
BURSA merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yeşil reçeteyle satılan ilaçları üretici firmalardan ihraç edecekleri yalanıyla alıp, piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişiden 18'i, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, yeşil reçeteli 235 bin ilacı ele geçirdi. Ekipler, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç da ele geçirildi.
Üretici firmalara, sahte belgeleri ecza depoları varmış gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaç alıp, uyuşturucu olarak sattıkları belirlenen 20 kişi, Bursa'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 20 kişiden 2'i, serbest bırakılırken, 18 kişi ise Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı!
Renkli koşu festivali Color Sky 5K bin kişinin katılımıyla gerçekleşti Bursa'dan eylem için Diyarbakır'a gelen annenin feryadı yürek dağladı: Yalvarıyorum gel FLAŞ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yeşil reçete' çetesi adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]