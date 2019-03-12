Son Dakika Haberleri: Yeşil Reçete Operasyonunda 38 Bin Hap Ele Geçirildi

Yeşil Reçete Operasyonunda 38 Bin Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

Jandarma ekipleri tarafından Kayseri merkezli Konya, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan 'Yeşil Reçete' operasyonunda 34 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeşil Reçete Operasyonunda 38 Bin Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Jandarma ekipleri tarafından Kayseri merkezli Konya, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan 'Yeşil Reçete' operasyonunda 34 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 Mart tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeşil reçete ile satılan ilaçları yasadışı yollarla sattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Kayseri'de 24 ev ve 3 iş yeri, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da bir, Konya'da ise iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 29 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 24 adet fişek, döner bıçağı, uyuşturucu içme aparatı, 4 adet bilgisayar, 4 adet harddisk ve 33 adet cep telefonu ve simkartı ele geçirildi.

Yapılan soruşturma çerçevesinde eczanelerde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı, bin 569 kutunun zayi ilaç olarak gösterildiği belirendi. Gözaltına alınan 29 kişi haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından dün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Kayseri, Jandarma, 3. Sayfa
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