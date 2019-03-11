Son Dakika Haberleri: Yeşil Reçete' Operasyonunda Gözaltına Alınan 20 Şüpheli Adliyede (2)

Yeşil Reçete' Operasyonunda Gözaltına Alınan 20 Şüpheli Adliyede (2)

52 dakika önce

20 KİŞİDEN 9'U TUTUKLANDIKayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 kişiden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeşil Reçete' Operasyonunda Gözaltına Alınan 20 Şüpheli Adliyede (2), System.String[]
20 KİŞİDEN 9'U TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 kişiden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:03 Kaynak: DHA

Kayseri, Serkan, Muhammed Fatih, Güncel
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