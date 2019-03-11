Son Dakika Haberleri: Yeşil Reçete Operasyonunda Gözaltına Alınan 30 Kişi Adliyede

Yeşil Reçete Operasyonunda Gözaltına Alınan 30 Kişi Adliyede

44 dakika önce

Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezde 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen ve aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeşil Reçete Operasyonunda Gözaltına Alınan 30 Kişi Adliyede, System.String[]
Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezde 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen ve aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 30 kişi adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarlasını Sürüp Evine Dönüyordu, Yolda Feci Şekilde Can Verdi Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 10:00:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşil Reçete Operasyonunda Gözaltına Alınan 30 Kişi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]