Yeşil Reçete Operasyonunda Gözaltına Alınan 30 Kişi Adliyede
44 dakika önce
Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezde 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen ve aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.
Jandarma
ekiplerinin Kayseri
merkezde 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen ve aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 30 kişi adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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