Son Dakika Haberleri: "Yeşil reçeteli ilaçla" uyuşturulan kişiyi dolandırmaya çalışmışlar
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"Yeşil reçeteli ilaçla" uyuşturulan kişiyi dolandırmaya çalışmışlar

50 dakika önce

İzmir'de resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı iş adamını, yeşil reçeteye tabi ilaçlarla uyuşturarak dolandırmaya çalıştığı iddia edilen kadın, annesi ve iki doktor gözaltına alındı.

İzmir'de resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı iş adamını, yeşil reçeteye tabi ilaçlarla uyuşturarak dolandırmaya çalıştığı iddia edilen kadın, annesi ve iki doktor gözaltına alındı. Zanlılardan kadın ile annesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı A.D. (67), polise başvurarak, dini nikahla birlikte yaşadığı A.C.A. (39) ve annesi T.A'nın (59) kendisine ilaç vererek, mallarına el koymaya çalıştığını ileri sürdü.

Başlatılan soruşturmada A.C.A. ile iş adamından genel vekaletname aldığı öne sürülen A.C.A'nın annesi T.A. yakalandı.

Olayla ilgili A.C.A. ile anlaşarak iş adamına yeşil reçete ile dört ilaç yazdığı öne sürülen özel bir hastanede çalışan nörolog V.G. ile vekaletname çıkartılabilmesi için "akli dengesi yerindedir" raporu veren bir doktor da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.A. ve annesi T.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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