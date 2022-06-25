Yeşil saha boks ringine döndü - Son Dakika
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Yeşil saha boks ringine döndü

25.06.2022 01:48

Yeşil saha boks ringine döndü Amatör maçta futbolcular kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti Bartın'da düzenlenen Çilek Kupası final maçının sonunda kavga çıktı.

Yeşil saha boks ringine döndü

Amatör maçta futbolcular kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti

BARTIN - Bartın'da düzenlenen Çilek Kupası final maçının sonunda kavga çıktı. Futbolcuları birbirinden ayırmaya çalışan polisler olaylara biber gazıyla müdahale etti.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Çilek Kupası final maçında Abdipaşa Spor ile Kumluca Spor karşı karşıya geldi. İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı karşılaşmanın normal süresi beraberlikle bitti.

Kupayı kazanacak takımın belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Abdipaşa Spor karşılaşmayı 9-8 kazanarak kupaya ulaştı. Turnuvayı şampiyon tamamlayan Abdipaşa Spor oyuncuları şampiyonluğu taraftarlarına koşarak kutladı.

Kutlamalar sırasında rakip iki futbolcu arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri olayların büyümesi üzerine kavgaya dahil olan futbolculara biber gazı ile müdahalede bulundu.

Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can'da kavga eden futbolcuları ayırmak isterken biber gazına maruz kaldı.

Olayların yatışmasının ardından taraflar sahadan ayrıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşil saha boks ringine döndü - Son Dakika

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