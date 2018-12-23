Yeşil Saha Karıştı, Tekmeler Havada Uçuştu
10 dakika önce
Yeşil saha karıştı, tekmeler havada uçuştuBURSA - Bursa'da mahalleler arası futbol turnuvasında tekme ve tokatlar havada uçuştu.
Yeşil saha karıştı, tekmeler havada uçuştu
BURSA - Bursa
'da mahalleler arası futbol turnuvasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. Polis
ekiplerinin tarafları ayırmakta zorluk çektiği kavgada iki mahalle takımına da men cezası verildi.
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında 90+3. dakikada bir futbolcunun kırmızı kart almasıyla kavga çıktı. Seyircilerin de dahil olduğu kavga kısa sürede büyürken Futbol
Komitesi iki takıma da men cezası verdi. Görükle
ve Fadıllı Mahalleri arasında görülen maç 1-0 Görüklespor'un üstünlüğü ile devam ederken, 90+3. dakikada hakemin Fadıllıspor oyuncularından birine kırmızı kart göstermesi ile ortalık birden karıştı. İki takımın oyuncuları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, maçı izleyen seyirciler de kavgaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis müdahale etti. Ekipler tarafları ayırmakta zorluk çekince olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi. Çok sayıda polisin müdahalesi ile birbirinden ayrılan taraflar hakkında daha sonra Futbol Komitesi tarafından inceleme başlatıldı. Söz
konusu olayı değerlendiren Futbol Komitesi iki takıma da turnuvadan men cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:12 Kaynak: İHA
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