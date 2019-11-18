Son Dakika Haberleri: Yeşil saha karıştı, yerde yatan futbolcunun sırtına böyle tekme attı
Son Dakika 3. Sayfa Yeşil saha karıştı, yerde yatan futbolcunun sırtına böyle tekme attı - Son Dakika

Yeşil saha karıştı, yerde yatan futbolcunun sırtına böyle tekme attı

6 saat önce

Yeşil saha karıştı, yerde yatan futbolcunun sırtına böyle tekme attıŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde oynanan amatör futbol karşılaşmasında bir pozisyon sonrası kırmızı kart gören oyuncu yerde yatan rakip takım futbolcusunun sırtına acımasızca tekme attı.

Yeşil saha karıştı, yerde yatan futbolcunun sırtına böyle tekme attı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde oynanan amatör futbol karşılaşmasında bir pozisyon sonrası kırmızı kart gören oyuncu yerde yatan rakip takım futbolcusunun sırtına acımasızca tekme attı. Olay sonrası saha karışırken, hakem maçı tatil etti.

Cizre Diclespor ile Cizre Belediyespor takımları arasında oynanan amatör futbol maçında yaşanan şiddet maça gölge düşürdü. Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda Cizre Diclespor ve Cizre Belediyespor takımları arasında oynanan futbol maçında Cizre Diclespor'dan Mücahit Bilge rakip takım oyuncusu Süleyman Negiz'in yaptığı faul sonucu yerde kaldı. Yaptığı faul sonrası hakemin gösterdiği kırmızı karta sinirlenen Cizre Belediyespor futbolcusu Süleyman Negiz, önce rakip takım oyuncuları ile tartıştı ardından da sağlık tedavisi için yerde yatan Cizre Diclesporlu Mücahit Bilge'nin sırtına sert bir şekilde tekme attı. Yerde yatan oyuncuya atılan tekme nedeni ile saha içi savaş alanına döndü. Maçın 78. dakikasında yaşanan ve Cizre Diclespor'un 1-0 üstün götürdüğü futbol müsabakasında yaşanan şiddet olayları yatışmayınca hakem Oğuz Sarı maçı tatil etti.

Yaşanan olayda sırtına darbe alarak yaralanan Cizre Diclespor oyuncusu Mücahit Bilge takım arkadaşları tarafından Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra genç oyuncu darp raporu alıp hastaneden taburcu edildi.

Yeşil saha karıştı, yerde yatan futbolcunun sırtına böyle tekme attı

Şırnak, Futbol, Cizre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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