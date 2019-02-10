Son Dakika Haberleri: Yeşil Saha Ringe Döndü

Yeşil Saha Ringe Döndü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Büyükler Ligi 1. Amatör Kümede liderlik mücadelesinin verildiği maçın sonunda gerginlik çıktı.

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Kahramanmaraş'ta Büyükler Ligi 1. Amatör Kümede liderlik mücadelesinin verildiği maçın sonunda gerginlik çıktı. Kahramanmaraş Büyükler Ligi 1. Amatör Kümede B grubu lideri Anadolu Gençlikspor, Türkoğlu Belediyespor'a konuk oldu. Anadolu Gençlikspor'un Türkoğlu'nu 5-1 mağlup ettiği ilk maçın sahadaki şiddeti ikinci maça da yansıdı. Karşılıklı gollerle 1-1 sona eren mücadelenin ardından iki futbolcunun sözlü sataşması, iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında kavgaya sebep oldu. Tel örgülerin arkasından seyircilerin de karıştığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ayrıldı. Müsabaka öncesinde Anadolu Gençlik Spor 29 puanla lider konumda bulunurken, Türkoğlu Belediyespor 26 puanla 4. sırada bulunuyordu. Türkoğlu Belediyespor eğer maçı kazansaydı Anadolu Gençlikspor ile aynı puana ulaşacak, averaj farkı ile ikinci sırada yer alacaktı. Maç berabere bitince Türkoğlu Belediyespor 4. sıraya geriledi.

(Ömer Faruk Salman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Türkoğlu, Kahramanmaraş, Spor
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