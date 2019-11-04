Son Dakika Haberleri: Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan çektirdi
Son Dakika Spor Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan çektirdi

Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan çektirdi

7 saat önce

Isparta U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda Özel İdarespor ile Isparta Arena Park arasında oynanan maça sağlık görevlisi gelmeyince, takımlar yetkililere sitem ederek, ikinci yarıda maça çıkmadılar.

Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan çektirdi, System.String[]

Isparta U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda Özel İdarespor ile Isparta Arena Park arasında oynanan maça sağlık görevlisi gelmeyince, takımlar yetkililere sitem ederek, ikinci yarıda maça çıkmadılar.


Isparta Özel İdare sahsında oynanan ve maça sağlık görevlisi gelmemesine rağmen karşılaşmanın hakemleri Mehmet Akif Demir, Ali İhsan Kahraman ve Haydar Baba müsabakayı başlattılar. İlk yarıdaki sakatlıklara müdahaleyi yöneticiler ve antrenörler yaptı. İlk yarısı 2-2 sona eren maçın ardından Özel İdarespor ile Isparta Arena Park antrenörleri ve yöneticileri, sağlık görevlisinin olmaması üzerine 2. yarıya çıkmayacaklarını söylediler.


Öte yandan, Isparta Arena Park Antrenörü Fatih Bozbaş, sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğin belirterek, "Sağlık görevlisi gelmeyince 2. yarıda kalbimiz rahat etmedi ve 2 kulüp olarak maça çıkmadık. Sporcumuzun boğazına dili kaçsa veya daha büyük bir sağlık sorunu olsa bizim müdahale etme şansımız yok. O nedenle yetkililere sağlık görevlilerinin yanı sıra amatör maçlarda ambulansın önemini bir kez daha hatırlatmak istedik" dedi. - ISPARTA

Mehmet Akif Demir, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz! FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan çektirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]