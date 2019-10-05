Son Dakika Haberleri: Yeşil sahada Brezilya usulü doğum günü kutlaması
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Yeşil sahada Brezilya usulü doğum günü kutlaması

1 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde geçtiğimiz yılı şampiyonlukla noktalayan ve bu sezon da hedefini Bölgesel Amatör Lig (BAL) olarak belirleyen Emrespor, lige bileniyor.

Yeşil sahada Brezilya usulü doğum günü kutlaması, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde geçtiğimiz yılı şampiyonlukla noktalayan ve bu sezon da hedefini Bölgesel Amatör Lig (BAL) olarak belirleyen Emrespor, lige bileniyor.


Geçtiğimiz yılki kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve BAL'dan yaptığı takviyelerle gücüne güç katan kırmızı – siyahlıların antrenmanları pür neşe içinde geçiyor.


Milli Egemenlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde dün akşam antrenmanlarını gerçekleştirilen Emresporlular, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Genel Sekreteri Osman Çetiner'e doğum günü sürprizi yaptılar.


Emnesporlu futbolcular tarafından 47 yaşındaki Çetiner'e Brezilya usulü doğum günü sürprizi yapılırken, Çetiner ise karşılaştığı doğum günü saldırısıyla bembeyaz oldu.


Emrespor'un başarılı orta saha oyuncusu Ömer Altınay eliyle Çetiner'e pasta ikram edilerek sevgi gösterisinde bulundu.


Uzun yıllar Isparta amatöründe forma giyen ve Emresporlu Erdem Çetiner'in de babası olan Osman Çetiner, bu jestlerinden dolayı kırmızı - siyahlılara teşekkür etti. - ISPARTA

Brezilya, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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