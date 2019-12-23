Yeşil sahada evlilik teklifi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşil sahada evlilik teklifi - Son Dakika Spor

Yeşil sahada evlilik teklifi

6 saat önce

Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Orduspor 1967, saha ve seyircisi önünde Perşembespor ile karşılaştı.

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Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Orduspor 1967, saha ve seyircisi önünde Perşembespor ile karşılaştı. Orduspor, karşılaşmayı 6-0 farklı kazandı. Ev sahibi takımda forma giyen Uluhan Arslan, maçın ardından taraftarları selamlama seremonisine kız arkadaşını da çağırdı. Tribünden inen Melisa Yıldız ile birlikte taraftarları selamlayan genç futbolcu, bu sırada ilginç bir sürpriz yaptı. Kız arkadaşının önünde diz çöken ve pırlantayı uzatan mor-beyazlı takımın kalecisi Arslan, evlilik teklifi yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Melisa Yıldız, evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdi. Sahada bulunan futbolcular ve taraftarlar genç çifti ayakta alkışladı. Uluhan Arslan ve Melisa Yıldız, taraftarları birlikte selamladı.


Orduspor, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:33 
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