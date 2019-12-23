Yeşil sahada evlilik teklifi - Son Dakika
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Yeşil sahada evlilik teklifi

6 saat önce

Ordu 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Orduspor 1967 Spor Kulübü ile Perşembespor arasında oynanan futbol maçının sonunda Orduspor 1967 kalecisi Uluhan Arslan, kız arkadaşı Melisa Yıldız'a saha ortasında evlilik teklifi yaptı.

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Ordu 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Orduspor 1967 Spor Kulübü ile Perşembespor arasında oynanan futbol maçının sonunda Orduspor 1967 kalecisi Uluhan Arslan, kız arkadaşı Melisa Yıldız'a saha ortasında evlilik teklifi yaptı.

Ordu 1'inci Amatör Ligi'nde mücadele eden Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ve Spor Kulübü, Altınordu ilçesindeki Karşıya Spor Kompleksi'nde Perşembespor ile karşılaştı. Ordu ekibi, mücadeleyi Berkay Hazar, Savaş Benli, Borsa Sarıkaya (2), Barış Arsever ve Mert Atabeyoğlu'nun golleriyle 6-0 kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Orduspor kalecisi Uluhan Arslan'dan sürpriz bir hamle geldi.

Ev sahibi takımda forma giyen Uluhan Arslan, maçın ardından taraftarları selamlama seremonisine kız arkadaşını da çağırdı. Tribünden inen Melisa Yıldız ile birlikte taraftarları selamlayan genç futbolcu, bu sırada ilginç bir sürpriz yaptı. Kız arkadaşının önünde diz çöken ve pırlantayı uzatan mor beyazlı takımın kalecisi Arslan, evlilik teklifi yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Melisa Yıldız, evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdi.

Sahada bulunan futbolcular ve taraftarlar genç çifti ayakta alkışlayarak, tezahüratlarla Uluhan ile Melisa'nın mutluluklarına ortak oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uluhan ile kız arkadaşının tribünlere gelmesi

Uluhan'ın kız arkadaşına yüzük vermesi

Taraftarların tezahüratları kutlaması


Orduspor, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
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