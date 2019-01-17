Son Dakika Haberleri: Yeşil Sahada Kalbine Yenilen Futbolcunun Ailesine Destek Kampanyası Başlatıldı

Yeşil Sahada Kalbine Yenilen Futbolcunun Ailesine Destek Kampanyası Başlatıldı

39 dakika önce

Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Kırklareli ASKF), geçtiğimiz yıl karşılaşma sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Pehlivanköyspor takımının kaptanı Gürkan Binli'nin ailesine destek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Yeşil Sahada Kalbine Yenilen Futbolcunun Ailesine Destek Kampanyası Başlatıldı, System.String[]
Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Kırklareli ASKF), geçtiğimiz yıl karşılaşma sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Pehlivanköyspor takımının kaptanı Gürkan Binli'nin ailesine destek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili Kırklareli ASKF'den başkan Hasan Başdemir imzası ile il genelinde yer alan spor kulüplerine bilgilendirme yazısı gönderildi. Yazıda, "21 Ekim 2018 tarihinde Pehlianköy Sentetik Çim Sahada başlayan Pehlivanköyspor-Çiftlikköyspor 1. Amatör Lig müsabakasının 10. dakikasında Pehlivanköyspor futbolcusu Gürkan Binli müsabaka sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Geride kalan çocukları ve eşine yardım etmek amacıyla federasyonumuzun 16 Kasım 2018 tarh ve 8 sayıl yönetim kurulu kararı ile Kırklareli Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2018 tarihli onayıyla Hasan Başdemir, Hüseyin Açıkel ve Cafer Yüce tarafından oluşturulan komisyonunun yetkilendirilmesiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılması için gerekli izinle alınmış ve Kırklareli Ziraat Bankası 100. Yıl Şubesinde yardım toplanılması için yetki alınmıştır. Ailesinin mağduriyetini bir miktar olsa hafifletmek amacıyla başlattığımız bu kampanyanın amacına ulaşabilmesi için hepimizin duyarlı olması insanlık görevimizdir. Biz büyük bir aileyiz. Her sporcumuz, her kulübümüz bir ferdimiz olarak kabul edildiği sürece birlik ve beraberlik içerisinde gerekli hassasiyeti göstereceğinden hiç şüphem yoktur" denildi.

Genel Başkan Hasan Başdemir imzası ile yapılan açıklamada ayrıca dileyenlerin Kırklareli Ziraat Bankası 100. Yıl Caddesi Şubesi'nde açılan hesap kodu 2668 ve 41365110-5002 numaralı hesaba yardımda bulunabilecekleri kaydedildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Kalp Krizi, Kırklareli, Güncel
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