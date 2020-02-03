Yeşil sahada maç öncesi evlilik teklifi - KONYA - Son Dakika

Konya Süper Amatör Küme takımlarından Karapınar Belediyespor'un futbolcusu Rıdvan Soysaler, nişanlısı Aleyna Akbel'i sahaya davet ederek evlilik teklifi yaptı.

Karapınar Belediyespor, Süper Amatör Küme maçında dün Cihanbeyli Belediyespor ile sahasında karşılaştı.

Trübünleri dolduran taraftarlar, maçın başlama vuruşu öncesi Karapınar Belediyespor'un futbolcusu Rıdvan Soysaler'in sürpriz evlilik teklifine şahit oldu.

Soysaler, sahaya davet ettiği nişanlısı Aleyna Akbel'e evlilik tekfini yaptı ve yüzük hediye etti. Tarftarların tezahüratı eşliğinde Akbel, genç futbolcunun teklifine "evet" yanıtını verdi.

Takım arkadaşlarının da pankartla destek oluğu futbolcu Soysaler'in mutluluğu yüzünden okundu.

Maçta 2 asist yapan Soysaler'in takımı 5-1 kazandı.

Aleyna Akbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlısının maçlarını kaçırmadığını belirterek, "Bu evlenme teklifini beklemiyordum. Maç öncesi bir şeyler olduğunu hissettim. Sahaya çağırdığında ise çok mutlu oldum. Umarım bir ömrü boyu mutlu oluruz." dedi.