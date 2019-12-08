Son Dakika Haberleri: Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi
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Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4'üncü Grup takımlarından 1074 Çankırıspor'da forma giyen Burak Kurttekin, maç öncesi kız arkadaşı Sedef Kendir'e evlenme teklifi yaptı.

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4'üncü Grup takımlarından 1074 Çankırıspor'da forma giyen Burak Kurttekin, maç öncesi kız arkadaşı Sedef Kendir'e evlenme teklifi yaptı. Taraftarlar, Kendir'in Kurttekin'e "Evet" cevabı vermesiyle çifti uzun süre alkışladı.

BAL 4'üncü Grup'ta 12'nci hafta mücadelesinde 1074 Çankırıspor ile Ünye 1957 Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi, 1074 Çankırıspor futbolcusu Burak Kurttekin, kız arkadaşı Sedef Kendir için takım arkadaşlarıyla birlikte sürpriz evlenme teklifi organizasyonu gerçekleştirdi. Kurttekin, takım arkadaşlarının sahaya çıkarken açtığı, 'Benimle evlenir misin Sedef'im?' yazılı pankart ile kız arkadaşının yanına çiçekle giderek evlenme teklifinde bulundu. Sedef Kendir, erkek arkadaşının bu teklifine "Evet" yanıtını verdi. Tribünde bulunan taraftarlar genç çifti alkışladı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Böylesi bir teklifi beklemediğini söyleyen Sedef Kendir, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Onu çok seviyorum" dedi. Burak Kurttekin de kız arkadaşının teklifini kabul etmesiyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Evlilik teklifini önceden planlamıştım. Güzel oldu" diye konuştu.

Burak Kurttekin'in de gol bulduğu maçta 1074 Çankırıspor rakibi Ünye 1957 Spor'u 3-1 mağlup etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evlenme teklifinden görüntü

Çift ile röportaj

Detaylar


Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
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